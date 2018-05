Paulus-Gemeinde lädt zu Konfirmanden-Unterricht

Gifhorn Kinder, die nach den Sommerferien die dritte Schulklasse besuchen werden, sind eingeladen zum ersten Teil des Konfirmandenunterrichtes. In der Paulus-Kirchengemeinde findet dazu am Dienstag, 5. Juni, um 16 Uhr eine Informationsveranstaltung in der Begegnungsstätte, Brandweg 38b, statt. Hier wird es...