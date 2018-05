Ein Dachstuhl in Leiferde brannte am Mittwochmorgen.

Leiferde Zu einem Großeinsatz rückten am Morgen die Feuerwehren aus Gifhorn aus. Nach einem Blitzeinschlag hatte ein Dachstuhl in Leiferde Feuer gefangen.

Blitz schlägt in Gebäude in Leiferde ein

Zu einem Großeinsatz am frühen Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr wurden die Feuerwehren Leiferde, Hillerse, Dalldorf, Meinersen, Ahnsen und Ettenbüttel gerufen. In den Dachstuhl eines Gebäudes in der Rigaerstraße in Leiferde (Landkreis Gifhorn) war ein Blitz eingeschlagen und hatte diesen in Brand gesetzt.

Die Feuerwehrleute konnten das Gebäude nur mit Atemschutzgeräten betreten. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, die Deckenverkleidung und die Dachziegeln wurden teilweise entfernt. Der gesamte Bereich wurde mit einer Wärmebildkamera auf Brandnester überprüft. „Zum Glück waren keine Personen mehr im Gebäude“, berichtet Gemeindebrandmeister und Einsatzleiter Sven Jürgen Mayer. Im Einsatz waren rund 40 Feuerwehrleute, ein Rettungswagen der SEG vom DRK. Die LSW schaltete Strom und Gas ab. Die Polizei hat die Ermittlungen zu Brandursache aufgenommen.

Für die Feuerwehr gab es noch einen tierischen Einsatz: Eine Katze saß vollkommen verschreckt unter einem Dachvorsprung des Gebäudes, von dem Ziegelteile stürzten. Ein Feuerwehrkamerad konnte das Tier in Sicherheit bringen.