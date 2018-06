Gifhorn Die Mitgliederversammlung des Kulturvereins Gifhorn findet am Donnerstag, 7. Juni, von 19 Uhr an in der Scheune des Hotels „Deutsches Haus“, Torstraße 11, in Gifhorn , statt. Der Kulturverein Gifhorn lädt dazu alle Mitglieder und kulturinteressierte Gifhorner ein.