Gifhorn. Am 10. Juni gibt es im Rahmen eines Konzertes von Soli Deo Gloria im Schloss Gifhorn ein Wiedersehen mit einem der herausragendsten Pianisten der internationalen Klavierszene: Evgeni Koroliov, quasi „artist in residence“ bei Soli Deo Gloria, wird um 18 Uhr ein Bach-Rezital präsentieren. Unsere Zeitung verlost fünfmal zwei Eintrittskarten für diese Veranstaltung am 10. Juni um 18 Uhr. Rufen Sie heute zwischen 7 und 19 Uhr an unter Tel: (0 13 78) 90 11 35* und nennen Sie Name, Anschrift und Rufnummer. Die Gewinner veröffentlichen wir in einer der nächsten Ausgaben unserer Zeitung. Karten können in der Konzertkasse der Gifhorner Rundschau, Steinweg 78, gegen Vorlage des Ausweises abgeholt werden. *0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunktarif höher. VD2-Anteil 0,12 Euro. red