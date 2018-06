Nachtlauf mit 380 Schülern

Die monatelange Organisationsarbeit der Stein-Sportfachkräfte für das Sportevent des Jahres hat sich gelohnt. An einem Bilderbuch-Sommerabend liefen die 380 Schüler und Schülerinnen der Stein-Schule auf der Sportanlage an der Flutmulde Runde um Runde für einen guten Zweck bis in die Nacht hinein....