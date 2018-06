Großeinsatz im Landkreis Gifhorn: Scheune steht in Flammen

In Pollhöfen brannte in der Nacht eine Scheune. Foto: Bernd Behrens

Gifhorn Eine Scheune in Pollhöfen hat in der Nacht Feuer gefangen. Ein Großaufgebot der Feuerwehr musste ausrücken, um den Brand zu löschen.

Aufmerksame Kraftfahrer entdeckten am frühen Montagmorgen gegen 0.35 Uhr einen Feuerschein auf der Gemeindeverbindungsstraße von Pollhöfen zur L284 (Ummern nach Wesendorf) und alarmierten die Feuerwehr.

Als einer der ersten war auch Gemeindebrandmeister Torsten Winter neben den Feuerwehren Pollhöfen und Ummern am Ort. Die Feldscheune, die als Strohlager dient, brannte bereits in voller Ausdehnung. Winter ließ alle weiteren sechs Ortsfeuerwehren alarmieren, zusätzlich die Tanklöschfahrzeuge der Nachbargemeinden Hohne und Kästorf. Auf Grund der Größe des Brandes wurden drei Brandabschnitte gebildet. In diesem Bereich gibt es keine Wasserleitung, die Lösch-Wasserversorgung erfolgte aus den Tanklöschfahrzeugen die im Pendelverkehr am Feuerwehrhaus Pollhöfen befüllt wurden. Zeitgleich wurde von einem Beregnungsbrunnen eine Wasserversorgung über 200 Meter aufgebaut.

Insgesamt waren rund 120 Feuerwehrleute im Einsatz. Über die Schadenshöhe und die Brandursache konnte in der Nacht noch nichts gesagt werden.