Pauluskindergarten feiert 50. Geburtstag

Gifhorn Der Pauluskindergarten des evangelischen Familienzentrums feiert 50. Geburtstag mit einem Gemeindefest am morgigen Sonntag von 11 bis 15 Uhr auf dem Pauluscampus, Brandweg 38. Um 11 Uhr gibt es einen Familiengottesdienst zum Thema „Hand in Hand in Paulus: Jeder ist wichtig, alle gehören dazu“. Im...