König trotz viertbestem Schuss

Den Schützen kann man die Freude am Feiern einfach nicht vermiesen. „Wenn es jetzt regnet, endet es für mich so, wie es begonnen hat“, erinnerte sich der amtierende König Stefan Raulfs scherzend an den Beginn seiner Regentschaft 2017 mit Blitz und Donner. Und richtig, zum Antreten beider Korps auf dem Marktplatz gab es pünktlich den ersten Wolkenbruch des Tages, den alle mit Humor nahmen – ähnlich wie Raulfs’ Idee, statt Erdbeerbowle...