CGG lädt zum geselligen Weinfest ein

Nur weil das Schützenfest viel zu schnell schon wieder vorüber ist, muss Gifhorn ja nicht gleich mit dem Feiern aufhören. Von Donnerstag an geht es in der Fußgängerzone auf Einladung der City Gemeinschaft mit dem Weinfest weiter. Bis Sonnabend wird es süffig und gesellig wie in einem Weindorf. ...