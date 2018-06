Wolfsburger Straße/Calberlaher Damm seit Montag dicht

Seit Montag ist die Einmündung Wolfsburger Straße in die Kreisstraße 114 ab der Zufahrt Calberlaher Damm gesperrt. Grund sind aufwendige Sanierungsarbeiten. Bis 9. Juli werden die Bauarbeiter mit Vorarbeiten beschäftigt sein. Am Montag begannen sie damit, die Asphaltschicht abzufräsen. Später werden auch die Gossen erneuert. Laut Jürgen Frick, Vorarbeiter bei der Firma Strabag, haben die Arbeiten um 8 Uhr begonnen. Bis 9 Uhr wurden gelbe Markierungen auf der K 114 angelegt, die für den Verkehr während der Sanierung befahrbar bleibt. Das blieb nicht ohne Konsequenzen im Berufsverkehr. „In dieser Zeit kam es zu längeren Staus“, die bis zur Kreuzung Moorstraße in Isenbüttel reichten. Nachdem die Ampel wieder abgebaut und der neue Verlauf der Fahrbahn gekennzeichnet wurde, sei der Verkehr wieder recht flüssig vorangekommen. Wer von Wolfsburger Straße auf die K 114 will, muss vorher in die Straße Calberlaher Damm abbiegen und fährt weiter über den II Koppelweg. Hier fahren auch die Busse der Werkslinien lang. Bis zu zehn Minuten haben die Busse länger gebraucht, so die VLG auf Nachfrage. Auf den Umleitungsstrecken wird in den nächsten zwei Wochen deutlich mehr Verkehr auf den Straßen unterwegs sein. Laut einer Anwohnerin sei der Verkehr am II Koppelweg noch nicht groß ins Stocken geraten. Der Polizei seien am Morgen keine gravierenden Verzögerungen gemeldet worden. Es wird sich zeigen, wie lange das so bleibt.

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder