Arbeitsprozesse bei der IAV kommen auf den Prüfstand

Kurz vor den Ferien hatten sich die IG Metall und die Geschäftsführung der Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr (IAV) doch noch auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt (wir berichteten). Nicht nur der wird während der Betriebsversammlung am Dienstagmorgen in der Gifhorner Niederlassung vorgestellt. „Sowohl der Personalchef als auch ich werden über das Effektivitäts- und Effizienzprogramm sprechen“, kündigte Johannes Katzan am Montag...