Adenbüttel darf weiter bauen

Die Gemeinde Adenbüttel hat sich mit einem Anlieger an der Zufahrt zum neuen Baugebiet In den Ackern Nord geeinigt. Die Familie zieht ihre Normenkontrollklage vor dem Oberverwaltungsgericht Lüneburg zurück, berichtete Bürgermeisterin Doris Pölig am Montag: „Nächste Woche können wir mit der...