Förderschulen im Kreis schulen ab 2018/2019 ein

Mit der Änderung des Niedersächsischen Schulgesetzes ist es ab diesem Schuljahr wieder möglich, Schüler mit dem Förderbedarf Lernen im Sekundarbereich I einzuschulen. Der Kreistag hatte zuletzt beschlossen, dass dieser Förderschulzweig sowohl an der Pestalozzischule in Gifhorn als auch an der...