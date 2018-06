Konu fordert mehr Grün an der Aller

Viele Bäume und Sträucher sind im Zuge des Neubaus von Parkhaus und Supermarkt an der Aller in Gifhorn verschwunden. Nun befürchten die Natur- und Umweltschutzverbände, dass es zwischen Konrad-Adenauer-Straße und Steinweg zu kahl bleibt. Ein Ortstermin mit der Stadt am Montag sollte Klärung bringen. Die Aktion Fischotterschutz habe in einer vorzeitigen Stellungnahme schon 2016 ermahnt, die Bäume zu erhalten, Grünflächen zu schaffen und...