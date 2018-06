Unbekannter Mann wird Opfer von Räubern in Isenbüttel

Ein schwerer Raubüberfall hat sich bereits vor zehn Tagen auf dem Parkplatz an der Moorstraße in Isenbüttel ereignet. Dabei ist ein Mann schwer verletzt worden, als der oder die unbekannten Täter ihm Geld raubten.

Die Polizei macht das Verbrechen erst jetzt öffentlich, weil die Ermittler nun zwei junge Frauen mit Fahrrädern als Zeuginnen suchen. Was sich genau am Abend des Samstags, 16. Juni, zwischen 22 und 23 Uhr auf dem zu dieser Zeit recht stillen Parkplatz abspielte, drüber hüllen sich die Ermittler in Schweigen. Der oder die unbekannten Täter überfielen das Opfer, zu dem es keine weiteren Angaben gibt, und verletzten den Mann so schwer, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Die Radfahrerinnen kamen vorbei,als der Mann noch verletzt auf der Parkfläche lag. Die Ermittler: „Hierbei kam es zur Kontaktaufnahme des Opfers mit den tatunbeteiligten Damen. Leider gibt es keine konkreten Hinweise zu deren Identität oder Kontaktdaten.“ Ob diese Zeuginnen den Rettungsdienst alarmierten, selbst dies lässt die Polizei offen. Sie setzt gleichwohl darauf, dass sich die beiden jungen Frauen bei der Inspektion melden. Eine Sprecherin bittet: „Dringend!“ cf