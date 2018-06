Kernfrage: Was macht die Gifhorner aus?

Der Diskussionsbedarf über die Gifhorner Stadtgeschichte ist groß – das beweist der erste Runde Tisch mit ortshistorisch interessierten Bürgern zum von der Stadt finanzierten Forschungsprojekt des Historikers Dr. Manfred Grieger. Rund 40 Besucher hörten sich am Dienstagabend seine Pläne im Ratssaal an, äußerten aber auch Wünsche und Bedenken. Grieger habe bisherige Arbeiten nicht in Misskredit bringen wollen, als er im Vorfeld des...