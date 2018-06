Kultusminister lässt Sprachheilklassen prüfen

Schwerpunktklassen Sprache für Erstklässler an Gifhorns Grundschulen sind ab jetzt Chefsache im Kultusministerium. Ressortchef Grant Hendrik Tonne (SPD) hörte sich am Donnerstag auf Einladung des SPD-Landtagsabgeordneten Philipp Raulfs die Anliegen der Elternvertreter am Sprachheilkindergarten...