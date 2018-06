Auto rammt auf der B4 bei Gifhorn einen 20-Tonner

Ein schwerer Verkehrsunfall mit einem schwer und zwei leicht verletzten Fahrern ereignete sich am Donnerstag gegen 13.20 Uhr auf der Bundesstraße 4 in Höhe Kästorf, etwa 700 Meter vor der Einmündung Wagenhoff (Alte B 4) in Richtung Uelzen. Was war passiert? Ein roter VW Golf Variant fuhr in...