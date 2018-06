Der neue Treffpunkt heißt Cupof

Eine schmucke Theke, Plankenboden, Tischgruppen und ein alter Küchenschrank – das schafft eine gemütliche Atmosphäre im neuen Mehrgenerationenhaus am Gajenberg. Nach dem umfangreichen Um- und Anbau wurde der Treff für alle Altersgruppen am Schulzentrum offiziell eröffnet und am Donnerstag trafen...