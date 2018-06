Rat für Areal mit Wohnhäusern, Ställen und Pferdekoppeln

Künftig sollen in Altendorf Mensch und Tier direkt nebeneinander wohnen können. Symbolfoto: Foto: Frank May / dpa

Brome. Die Bauplätze sollen in Altendorf entstehen. Die Gemeinde will sich nach der Absage erneut für das Dorferneuerungsprogramm bewerben.

Dass Brome gemeinsam mit den Gemeinden Tülau, Parsau und Boitzenhagen nicht ins Förderprogramm „Dorfregion“ aufgenommen wird, war für den Flecken Brome ein herber Schlag. Das Amt für regionale Landesentwicklung hat der Gemeinde am 7. Juni eine Absage erteilt. „Ich bedauere das sehr“, sagte Bürgermeister Gerhard Borchert (CDU) in der jüngsten Ratssitzung. Umso wichtiger sei es nun, den Antrag überarbeiten zu lassen und ihn erneut zu stellen, damit die Erfolgsaussichten beim nächsten Mal besser sind und eine Aufnahme doch noch klappt. „Die anderen Gemeinden würden sich dem anschließen.“

Von dem Programm könnte der Flecken, der den höchsten Sanierungsbedarf im Vergleich zu den anderen Gemeinden aufweist, über Jahre profitieren. Das wichtigste Anliegen der Bromer ist und bleibt, dass der Ortskern wieder attraktiver wird. Zwar beschloss der Rat letztlich einmütig, zum Stichtag 1. August 2018 einen überarbeiteten Antrag zu stellen. Doch nicht alle Ratsmitglieder sahen die Chancen, dass es diesmal mit der Aufnahme klappt, so positiv wie Borchert. Adolf Karl Müller (FWG): „Wir werden wahrscheinlich auch in Zukunft kein Glück haben und sollten deshalb langsam mal was auf die Beine stellen.“ Borchert entgegnete: „Ich halte es für abenteuerlich, auf solche Programme zu verzichten.“ Auch Lothar Hilmer (FWG) riet dazu, im nächsten und übernächsten Jahr zu versuchen, an den Fördertopf heranzukommen.

Im Bromer Ortsteil Altendorf kommen Pferdeliebhaber in Zukunft voll auf ihre Kosten. Der Gemeinderat des Fleckens stimmte in seiner jüngsten Sitzung einhellig dem Antrag zu, dass im Jahre 2020 Bauplätze für Wohnhäuser geschaffen werden, an die jeweils eine Stallung und eine Pferdekoppel für ausreichend Auslauf angrenzen. Die Kosten für das Sondergebiet „Wohnen mit Pferden“ wird in vollem Umfang der Antragsteller tragen, darauf hatten die Ratsmitglieder bei ihrer Abstimmung gepocht.

Geplant ist, auf einer 0,8 Hektar großen Fläche „An der Dränke“ , auf der derzeit ein verwilderter Kleingarten angesiedelt ist, 6 Bauplätze zu schaffen. Direkt daran schließen sich Weideflächen an.

In Bauabschnitt 2 ist eine umfangreiche Erweiterung in der Wiswedeler Straße angedacht. Dort sollen insgesamt 24 weitere Bauplätze mit jeweils 800 Quadratmeter entstehen, dahinter Pferdekoppeln mit einer Größe von jeweils 2000 Quadratmeter. Auch ein Wendehammer ist geplant.

Im dritten und letzten Bauabschnitt soll die gesamte Anlage um eine Fläche von 70 x 22 Meter erweitert werden. Dort soll eine Reitanlage gebaut und ein Miniladen sowie ein Spielplatz am Wendehammer errichtet werden.

Sobald die Planungen konkreter sind, müssten Flächennutzungs- sowie Bebauungspläne geändert werden. Auch hierfür kommt der Antragsteller komplett auf.