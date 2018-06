Mehr als 100 Einsatzkräfte bei Gebäudebrand in Müden

Aufmerksame Nachbarn haben am Samstag um 14.10 Uhr einen Brand in der Bahnhofstraße 4 an einem Wohnhaus im Bereich des Carports entdeckt und sofort die Feuerwehr und den Besitzer informiert. Schon auf der Anfahrt sahen die Feuerwehrleute die Rauchsäule und riefen weitere Wehren zu Hilfe. „Wir haben...