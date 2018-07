32 Funkamateure spüren Sender in Schwülper auf

Das Waldgebiet Barons Busch war am Samstag Schauplatz einer Fuchsjagd der ganz besonderen Art. Zumeist in Teams, gingen 32 Funkamateure, darunter auch neun Kinder und Jugendliche, vom Tennisheim aus auf die Pirsch, um mit ihren Peilgeräten in möglichst kurzer Zeit im Wald versteckte Sender...