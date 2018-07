Drachenbootregatta trifft Street-Food-Trucks

Am 12. August ist es wieder soweit: Die 17. Auflage von Sport am Tankumsee lädt zum Zuschauen, Mitmachen und Ausprobieren neuer Sportarten ein. Im Mittelpunkt steht die Drachenboot-Regatta, bei der erstmals 33 Boote an den Start gehen. Als weitere Neuerung findet parallel zum sportlichen Familienfest, am Seeufer das dreitätige Street-Food-Festival statt. Planung und Organisation des Sport-Events teilt sich die Samtgemeinde Isenbüttel...