Osloßer Weltmeisterin wird geehrt

Eine Weltmeisterin ist in diesem Jahr Mitbürgerin des Jahres in Osloß geworden: Bürgermeister Axel Passeier präsentierte stolz das Goldenen Buch der Gemeinde, in das sich die geehrte Zoe Oberlechner eingetragen hatte, während des Bürgerfrühstücks in der Guten Stube des Dorfgemeinschaftshauses. Die...