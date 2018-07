Kreisel an B 188 wird Freitag fertig

Es ist überstanden! Zumindest eine Baustelle an der Bundesstraße 188 ist abgeschlossen. Der seit Ende April gebaute Kreisverkehr an der Kreuzung mit der Landesstraße 283 nach Leiferde und Ettenbüttel soll pünktlich zum Wochenende am Freitagnachmittag freigegeben werden, teilt die Landesbehörde für...