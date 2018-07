Drei Schwerverletzte nach Abbiegeunfall in Wahrenholz

Bei einem Verkehrsunfall in Wahrenholz verletzten sich drei Menschen schwer (Symbolbild). Foto: Nicolas Armer/dpa

Wahrenholz Ein Skoda-Fahrer übersieht beim Linksabbiegen in die Kanalstraße in Höhe Weißes Moor ein entgegenkommendes Auto. Die Folgen sind fatal.

Drei Menschen sind Mittwochabend bei einem Unfall in Wahrenholz (Kreis Gifhorn ) schwer verletzt worden. Laut Polizei stießen der Skoda Yeti eines Wahrenholzers (56) und der VW Polo eines Wittingers (63) gegen 17.30 Uhr auf der Holdinghausstraße (Kreisstraße 29) zusammen.

Offenbar habe der Skoda-Fahrer beim Linksabbiegen in die Kanalstraße in Höhe Weißes Moor den entgegenkommenden Polo des Wittingers übersehen. Der Polo-Fahrer, seine 59-jährige Beifahrerin sowie der der mutmaßliche Unfallverursacher verletzten sich schwer. Rettungswagen brachten sie in Krankenhäuser nach Gifhorn und Wolfsburg. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.