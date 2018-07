Torfmühlen-Brand in Westerbeck: Technischer Defekt war Ursache

Ein technischer Defekt soll nach Polizeiangaben die Ursache für einen Brand in der Torfmühle des Humuswerks der Firma Euflor in Westerbeck am Dienstagnachmittag gewesen sein. Foto: Marcel Kusch / dpa

Der Brand am Dienstagnachmittag in der Torfmühle des Humuswerks der Firma Euflor in Westerbeck ist nach jetzigem Stand der Ermittlungen der Polizei durch einen technischen Defekt in der Brechanlage entstanden. Dort sei es, wie mitgeteilt wird, zu einer Verpuffung gekommen, die den Torf in Brand setzte.

Bei diesem Brand war weder Personen- noch Gebäudeschaden entstanden. Zum Zeitpunkt des Brandes hatte sich niemand im Gebäude aufgehalten. Ein Mitarbeiter wurde auf den Qualm aufmerksam und verständigte die Feuerwehr. In welchem Ausmaß die Geräte in Mitleidenschaft gezogen wurden, ist derzeit noch nicht bekannt.