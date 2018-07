Ummern: Passatfahrer streift vier Fahrzeuge im Gegenverkehr

Ummern. Der 52-jährige Mann gibt der Polizei später als Unfallursache an, dass er von einem Tier in seinem Auto abgelenkt worden sei.

Bei einem Verkehrsunfall auf der L284 wurden am Donnerstag zwei Menschen leicht verletzt. Wie die Polizei am Freitag berichtet, war ein 52-jähriger Wittinger gegen 13 Uhr mit seinem VW Passat auf der Straße „Steinberg“ in Fahrtrichtung Ummern unterwegs, als er nach links in den Gegenverkehr gerät. Später gibt der Mann an, ein Tier in seinem Fahrzeug habe ihn abgelenkt.

Zu einem Zusammenprall mit entgegenkommenden Fahrzeugen kommt es nicht, allerdings streift der Wittinger vier Fahrzeuge - darunter den Seat eines 63-jährigen Isenbüttelers und den Sattelzug eines 41-jährigen Mannes. Der LKW-Fahrer versuchte noch auszuweichen, touchierte den 52-Jährigen aber ebenfalls. Der Passat des Wittingers rutschte daraufhin in den Seitengraben und kam vor einem Baum zum Stehen.

Wie die Polizei weiter berichtet, verletzten sich der Unfallverursacher und der 63-jährige Isenbütteler bei dem Unfall leicht. Die Ermittlungen zur konkreten Unfallursache dauern an. feu