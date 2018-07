Grußendorf. An der Kreisstraße 28 wurde Rauch aus einem Waldgebiet gesichtet. Laut Feuerwehr steht eine 500 Quadratmeter große Fläche in Flammen.

„Rauchentwicklung aus einem Wald“, so lautete die Meldung, die bei der Gifhorner Feuerwehr gegen 14.45 Uhr einging. An der K28 bei Grußendorf, so stellte sich heraus, steht eine rund 500 Quadratmeter große Waldfläche in Flammen.

Diverse Wehren sind ausgerückt, um die Flammen zu bekämpfen. Nähre Informationen konnte die Feuerwehr noch nicht geben.