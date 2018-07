Oldtimer wecken angenehme Erinnerungen

Gifhorn. Eine Menge Erinnerungen wurden bei den Bewohnern des Alten- und Pflegeheims Christinenstift geweckt, als all die klassischen Automobile vorfuhren. „Das ist eine ganz tolle Brücke in die Vergangenheit unserer Senioren!“, begeisterte sich Heimleiter Michael Möller über die Aktion von Oldtimer-Enthusiast Hermann Brandes aus dem benachbarten Neuhaus. Der hatte wieder einmal seine Beziehungen in die regionale Szene spielen lassen,...