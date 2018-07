Gifhorner attackiert Mann vor den Augen der Polizei

Direkt vor den Augen der Polizei im Dienstgebäude der Inspektion in der Hindenburgstraße hat ein Gifhorner (44) einen Mann aus der Gemeinde Sassenburg auf den Kopf geschlagen. Laut Polizeisprecherin Manuela Hahne kam der 60-Jährige am frühen Donnerstagabend aufgeregt in die gesicherte Eingangszone und klopfte an die Scheibe zur Wache. Noch bevor die Polizisten ihm öffnen konnte, folgte dem Besucher der 44-Jährige, bedrängte den Sassenburger und schlug ihn unvermittelt von hinten gegen den Kopf. Hahne: „Zügiges Einschreiten der Beamten sowohl aus dem Einsatz- und Streifendienst als auch aus dem Ermittlungsdienst verhinderte Schlimmeres.“ Das Opfer verletzte sich bei der Attacke zwar leicht, ein Rettungswagen musste aber nicht gerufen werden.

Die genauen Hintergründe des Zwists blieben der Polizei unklar. Beide Männer waren schwer betrunken. Einen Grund für die Auseinandersetzung konnten sie nicht nennen. Begonnen hätten die Streitigkeit schon einige Zeit vorher in der Fußgängerzone, wo der ohnehin als aggressiv bekannte Gifhorner durch Pöbeleien auffällig geworden sei, so Sprecherin Hahne.

Den Schläger behielt die Polizei sicherheitshalber über mehrere Stunden in Gewahrsam.