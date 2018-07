Stress auf der Dragen-Umleitung, die keine ist

Weil die Dragenkreuzung gesperrt ist, quälen sich Autoschlangen über die einzig verbliebene Direktverbindung zwischen Gifhorn und der Gemeinde Sassenburg. Der Wirtschaftsweg, die Platendorfer Straße in Gamsen und der Gamser Weg in Neudorf-Platendorf, ist völlig überlastet. Vor allem die Anwohner der Zufahrt durch das Gamsener Wohngebiet entlang der Platendorfer Straße sind genervt und beklagen Raserei.

Vertreter der Polizeiinspektion Gifhorn, der Gemeinde Sassenburg, des Landkreises und der Stadt Gifhorn haben sich die Situation bereits am Mittwoch angesehen. Ihr Fazit: Jede Menge Autos, kaum Lastwagen, die dort auch nichts verloren haben – und „keine Anhaltspunkte für eine Vielzahl von Geschwindigkeitsübertretungen“ in der ohnehin bestehenden Tempo-30-Zone. Dennoch: Die Stadt stellt ihre mobile Geschwindigkeits-Messtafel an der Problemstrecke auf. Die Polizei nimmt die Umleitung verstärkt ins Visier und will „präventiv“ das Tempo kontrollieren. Die Anwohner haben zudem die Zusage aller Behörden: Die Situation werde engmaschig beobachtet, „um auf Änderungen anlassbezogen reagieren zu können“.