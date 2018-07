Ehrung für Neubokeler Oberstabsfeldwebel

Im feierlichen Rahmen des Gifhorn-Tages am 12. Juli wurde der Oberstabsfeldwebel des Kreisverbindungskommandos (KVK) Gifhorn, Manfred Ehrhoff aus Neubokel, für seine Verdienste geehrt. Das Ehrenkreuz der Bundeswehr in Gold überreichte Berend Burwitz, Kapitän zur See und Kommandeur des...