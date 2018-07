Maislabyrinth Höfen lockt mit Spiel und Spaß im Lummerland

Hinnerk Bode-Kirchhoff hat sein Maislabyrinth in Höfen in diesem Jahr ins Lummerland verwandelt. Warum er sich für dieses Motto rund um die von Autor Michael Ende erschaffenen Figuren Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer entschieden hat? Ganz einfach: „Die Schützen in Bökel (Landkreis Celle)...