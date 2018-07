Feuer auf Netto-Parkplatz in Meinersen

Der Unterstand für Einkaufswagen neben dem Netto-Markt mitten in Meinersen brannte am frühen Sonntagmorgen aus. Foto: Carsten Schaffhauser / Feuerwehr

Meinersen. Die schnelle Reaktion der Löschkräfte sichert das Marktgebäude. Der Schaden am Unterstand für Einkaufswagen geht dennoch in die Tausende.

Nächtlicher Einsatz für die Freiwilligen Feuerwehren Meinersen, Ahnsen und Seershausen am frühen Sonntagmorgen. Gemeldet war der Brand eines Einkaufsmarkts mitten in Meinersen. Beim Eintreffen der Feuerwehren am Netto-Markt an der Ecke Hauptstraße/Eichenkamp stellte sich heraus, dass sich das Feuer auf den Unterstand für Einkaufswagen handelte, etwas abgerückt auf dem zu dieser Zeit leeren Parkplatz.

Gegen 4.30 Uhr hatte ein vorbeifahrender Autofahrer die Flammen entdeckt und die Leitstelle informiert. Diese wiederum alarmierte die Feuerwehren. „Auf der Anfahrt zum Gerätehaus war bereits eine dichte Rauchwolke über dem Ort zu sehen“, sagte Einsatzleiter und stellvertretender Meinersener Ortsbrandmeister André Gröbe.

Die Löschkräfte verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf das Marktgebäude. Foto: Carsten Schaffhauser / Feuerwehr

Der Einkaufsmarkt liegt gegenüber dem Gerätehaus der Meinerser Wehr. Innerhalb kürzester Zeit rückte das erste Fahrzeug aus. „Die Priorität lag darauf, ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude des Supermarkts zu verhindern“, berichtete Gröbe. Aus diesem Grund wurde zunächst mit viel Wasser eine Riegelstellung zwischen dem Brand und dem Einkaufsmarkt aufgebaut. Im Anschluss konnten die Freiwilligen dann die Flammen unter dem Einsatz von schwerem Atemschutz ablöschen. Außerdem kontrollierten sie das Dach des Einkaufsmarkts, um auszuschließen, dass brennende Teile herabgefallen waren. Nach einer knappen Stunde rückten 40 Einsatzkräfte wieder ein. Die Polizei schätzte den Schaden nach ersten Ermittlungen auf mehrere tausend Euro.