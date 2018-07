Polizei nimmt Einbrecher in Gifhorn vorläufig fest

. Nach einem Einbruchversuch in das LSW-Kundenzentrum in der Straße Im Heidland 1 in Gifhorn konnte die Polizei am Samstag einen von insgesamt drei Tätern stellen. Wie die Polizei mitteilt, war um 17.30 Uhr ein Einbruchalarm auf dem Gelände des LSW Kundenzentrums gemeldet worden. Nach...