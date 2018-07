Freitag werden Straßen in Tiddische instandgesetzt

Der Ratsbeschluss der Gemeinde Tiddische zur Straßensanierung wird nun in die Tat umgesetzt. Wie Bürgermeister Wieland Bartels mitteilt, werden voraussichtlich am morgigen Freitag die Straßen Gorering (bis zur Kreuzung Gorering – An der Strausche – Am Alten Teich) und die komplette Straße Am Alten...