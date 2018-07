Senioren freuen sich auf die Schulbank

Mitten in den großen Ferien denkt der Seniorenbeirat Gifhorn an Unterricht. Der Clou: Bei der Seniorenschule ist alles freiwillig und ihre Themen suchen sich die Teilnehmer selbst aus. Kein Wunder also, dass das Erfolgsmodell Seniorenschule im bevorstehenden Winterhalbjahr in die 42. Runde geht....