Feuergefährlicher Ernteeinsatz bei Wahrenholz

Ein Landwirt alarmierte am Samstag gegen 12 Uhr die Feuerwehr. Beim Strohpressen war sein Stoppelfeld an der Kreisstraße 31/103, Fahrtrichtung Wahrenholz, in Brand geraten.Die Wehren der Löscheinheit Ost und die Tank Fahrzeuge der Sassenburger Wehr rückten unverzüglich mit 70 Mann aus, weil...