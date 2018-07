Meinersener Schüler sammeln Spenden für Hilfsorganisation

Bei Kuchenverkäufen sammelten die Schüler der Klasse 8FL2 530 Euro für die Organisation "Humedica international". Das Geld überreichten sie an deren Vertreter Dr. Wolfgang Riske (links). Foto: Privat

Meinersen. Mit dem Geld unterstützen sie unter anderem den Bau von Krankenhäusern und Schulen in Äthiopien und Brasilien.

Sammeln für den guten Zweck: Die Schüler der Klasse 8FL2 des Sibylla-Merian-Gymnasiums überreichten stolz ihre Spende an einen Vertreter der Organisation „Humedica international“.

Diese unterstützt Entwicklungsarbeit in Äthiopien, Brasilien und anderen Ländern durch mittel- und langfristige Projekte, wie zum Beispiel den Bau von Krankenhäusern oder auch Schulen. Das schreibt die Schule in einer Pressemitteilung.

Mediziner Dr. Wolfgang Riske zeigte sich gerührt und begeistert vom Engagement der Klasse. 530 Euro für den guten Zweck haben die Schüler bei Kuchenverkäufen gesammelt. Der Übergabe der Spende ging ein Vortrag voraus, in dem der Vertreter der Organisation die Schüler umfassend über die Entwicklungsarbeit vor Ort informierte und ihnen so einen Einblick in die Arbeit gewährte.

Konkret wurde den Schülern die Errichtung eines Krankenhauses vorgestellt: von den ersten Planungen, über die Bauphase bis hin zur feierlichen Eröffnung. Das Kara-Krankenhaus liegt in Kara Dus in Äthiopien, einem Ort, der rund 100 Kilometer von der Hauptstadt Adis Abeba entfernt ist.

In seinem Vortrag konnte der Mediziner aus seiner eigenen Erfahrung als Entwicklungshelfer schöpfen. Die Schüler waren davon sichtlich beeindruckt, heißt es weiter. Am Ende des Vortrages erfolgte die Übergabe der Spende durch die Schüler, wofür sich Dr. Riske im Namen der Organisation herzlich bedankte.