Oldtimer fahren im September bis zum Königssee

Die Eckdaten stehen fest, die Dalldorf Classics sind geplant: Eine Tagestour in der Region wird es am 25. August geben, vom 5. September an sind die Oldtimerfreunde etwas länger in Deutschland Richtung Süden unterwegs. Am Samstag erklärte Rolf Hoyer, Vorsitzende der Dorfgemeinschaft Dalldorf, die...