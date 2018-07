Ölbohrungen im Wasserschutzgebiet laufen an

Jetzt wird es ernst: Was die Landespolitik erklärtermaßen verhindern will, geschieht im Rahmen geltenden Rechts im Nordkreis Gifhorn: Es gibt neue Erdölbohrungen in einem Trinkwasserschutzgebiet. Die Gifhorner Landtagsabgeordnete Imke Byl, umweltpolitische Sprecherin der Grünen-Landtagsfraktion,...