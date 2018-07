Brome bekommt in Gewerbegebiet eine Solarkleinanlage

Der Flecken Brome erhält einen Solarpark. Auf einer 2,8 Hektar großen Fläche im Nordwesten des Gewerbegebietes Am Bahnhof in der Zeppelinstraße investiert die Firma Sybac Solar insgesamt zwei Millionen Euro, um das Vorhaben zu realisieren. 750 Kilowatt-Peak liefert jede Solarstromanlage an...