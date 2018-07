Grünes Licht für Neustart im Brauhaus in Gifhorn

Das Brauhaus in Gifhorn soll in Kürze einen neuen Pächter bekommen. „Die Räumungsklage gegen den bisherigen ist jetzt durch“, teilte Eigentümer Klaus Schlifski unserer Zeitung mit. Ex-Pächter Orhan Ediz habe die Frist für einen Widerspruch verstreichen lassen. Somit sei laut Schlifski der Weg für einen neuen Pächter mit einem neuen Angebot im bereits leer stehenden Gebäude frei. Schon am 4. August soll es eine Ü-30-Party im Brauhaus...