Golffahrerin kracht ins Höfersche Haus

Am Mittwochnachmittag krachte eine Golffahrerin beim Einparken in das Höfersche Haus. Verletzt wurde niemand. Die Fahrerin, die Bewohner des Hauses und die Mitarbeiter in dem im Erdgeschoss unterbrachten Feinkostgeschäfts kamen mit dem Schrecken davon. Der Sachschaden am Haus, dessen umfangreiche...