Spendenaufruf für Familien nach Brand in Bokensdorf

Bokensdorf. Bei einem Großbrand in der Wochenendhaussiedlung Boldecker Naturfreunde verloren sie am vergangenen Freitag ihr gesamtes Hab und Gut.

Bei einem Großbrand in der Wochenendhaussiedlung Boldecker Naturfreunde am vergangenen Freitag (wir berichteten) haben zwei Familie ihr Zuhause und ihr gesamtes Hab und Gut verloren. Verletzt wurde niemand.

Wie Jennifer Georg, Bürgermeisterin der Gemeinde Bokensdorf, schreibt, wurden alle Einrichtungsgegenstände, Bekleidung, Hausrat und persönliche Sachen Opfer der Flammen.

Daher bittet die Bürgermeisterin, sich am Spendenaufruf der Boldecker Naturfreunde zu beteiligen. „Für die Brandopfer wurde bereits ein Spendenkonto eingerichtet. Die empfangenen Spenden werden in voller Höhe an die Betroffenen weitergeleitet“, so Georg.

Kontoinhaber: Boldecker Naturfreunde e.V.

Bank: Volksbank eG Wolfsburg Braunschweig

IBAN: DE 42 2699 1066 0513 9890 01

Verwendungszweck: Spendenaufruf