Actionreicher Ferienspaß auf staubigem Parcours

Heiß, schweißtreibend und staubig – so ging es am Donnerstag im Offroadpark Südheide in Wesendorf zu, als sich sieben Kinder im Rahmen des Ferienspaßes der Stadt Gifhorn mit Mitarbeitern der Grille auf die Quads schwangen. Wegen der Hitze hatte Dirk Heverhagen die Fahrzeit auf anderthalb Stunden...