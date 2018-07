Zu zwei Flächenbränden in der Samtgemeinde Meinersen sind die Einsatzkräfte der Feuerwehr am Donnerstagmittag gerufen worden. Foto: Marcel Kusch / dpa

Hillerse. Am Donnerstag brannte eine Fläche in Hillerse. Später wurden die Brandbekämpfer zu einem Stoppelfeldbrand zwischen Volkse und Leiferde gerufen.

Feuerwehr zu Flächenbränden in Samtgemeinde Meinersen gerufen

Gleich zwei Flächenbrände haben die Einsatzkräfte der Feuerwehren der Meinersen am Donnerstagmittag in Atem gehalten: Laut Bericht der Feuerwehr wurden die Brandbekämpfer aus Hillerse, Seershausen, Ohof, Dalldorf und Leiferde um 15.17 Uhr zu einem Flächenbrand nahe der Biogasanlage in Hillerse gerufen. Ein Mitarbeiter der Biogasanlage konnte das Feuer grob löschen, weshalb die Feuerwehrleute vor Ort nur noch Nachlöscharbeiten durchführen mussten.

Eine weitere Alarmierung zwischen Volkse und Leiferde erfolgte für die Feuerwehrleute um Einsatzleiter und Ortsbrandmeister Felix Brennecke gegen 15.45 Uhr. Vor Ort brannte ein Stoppelfeld sowie eine kleine Baumgruppe. Durch die schnelle Ankunft der Feuerwehren, die sich nach dem Brand in Hillerse in Bereitstellung befanden, konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Ein Landwirt grubberte das Feld nach den Löscharbeiten aus, um eine Wiederentzündung zu verhindern.

Dem Feuer in Hillerse fielen rund 800 Quadratmeter Boden zum Opfer – in Leiferde rund 2500 Quadratmeter. 68 Feuerwehrleute waren bei den Bränden im Einsatz.red