Kita-Eröffnung in Gifhorn: Für den Glauben an den Dialog

Heiße Themen bräuchten heiße Tage – mit dieser These läutete Martin Wrasmann, der Vorsitzende des Trägerkomitees, die offizielle Eröffnung eines ganz besonderen Kindergartens ein: der bundesweit ersten christlich-muslimischen Kita in Gifhorn, „Abrahams Kinder“. Dass die Einrichtung in die Debatten der Zeit passt, sei den Trägern bewusst gewesen. Nicht aber dass zur Eröffnung neben rund 80 Politikern, Erziehern und Eltern TV-, Radio-...