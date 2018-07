Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag einen Audi RS 5 Quattro von einem Grundstück in Brechtorf gestohlen. Foto: Friso Gentsch / dpa

Unbekannte stehlen Audi von Grundstück in Brechtorf

In der Nacht zum Donnerstag haben bislang unbekannte Täter einen Audi RS 5 Quattro von einem Grundstück im Rühener Ortsteil Brechtorf gestohlen.

Wie die Polizei am Freitag in einer Mitteilung an die Presse schreibt, stand der graumetallic lackierte Pkw mit dem Kennzeichen GF-KK-80 vor einer Doppelgarage neben einem Einfamilienhaus im Wipperring.

Der 33-jährige Besitzer hatte seinen Audi laut Polizeiangaben dort am Mittwochabend gegen 21 Uhr abgestellt und den Diebstahl am nächsten Morgen gegen 9.30 Uhr bemerkt. Der Schaden liegt bei rund 32 000 Euro

Um Hinweise zum Verbleib des Fahrzeuges oder zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen

im Tatzeitraum bittet die Polizeidienststelle in Gifhorn unter

(0 53 71) 98 00

.